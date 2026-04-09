大分県は、8日家計調査で調査員が家庭を訪れる際に携帯する調査員証1枚を紛失したと発表しました。 この調査員証は国が毎月行っている「家計調査」で、県が任命した調査員が調査の際に携帯するものです。 県によりますと7日、調査員から「調査員証はいつもらえるのか」と連絡があり、問題が発覚。調べた結果、3月31日に調査員の自宅に届いていることが確認されたため調査員が紛失した可能性が高いということです。 県は「調