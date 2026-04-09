大分県内ほぼ全ての公立の小・中・高校で8日、1学期の始業式が行われました。 ここ大分市の長浜小学校でも1学期の始業式が行われ、2年生から6年生までのおよそ260人が参加しました。 長浜小学校 式では児童の代表が1年間頑張りたいことを発表しました。 ◆6年生 阿部かのんさん 「これまで学んだ考える力、行動する力、そして協力する力を使ってこの学校を盛り上げていきたいと思う」 長浜小学