2024年10月、大分県臼杵市の造船所で建造中のタンカーの内部で爆発が起き2人が死傷した事故で大分海上保安部は造船会社の社員など4人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検しました。 2024年 この事故は2024年10月、臼杵市の下ノ江造船で建造中のタンカーの内部で爆発が起き塗装作業をしていた下請け会社の男性作業員1人が死亡。別の男性作業員が顔や手にやけどをしたものです。 2024年