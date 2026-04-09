押し入れの中にこっそり侵入しようと登った猫さん。しかし、その後ろ姿を目撃した飼い主さんは「白タイツのおじさんみたい」と衝撃を受けて……。Threadsにその姿が投稿されると、32万回以上表示されるほど話題になり、「そんな登り方したら正体バレるって 笑」「『よっこいしょ』って背中が物語ってるw」「背中にチャックある」といった声が殺到しました！ 【写真：押し入れの中に『こっそり侵入しようとしていた猫』→『登り