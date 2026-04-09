押し入れの中にこっそり侵入しようと登った猫さん。しかし、その後ろ姿を目撃した飼い主さんは「白タイツのおじさんみたい」と衝撃を受けて……。Threadsにその姿が投稿されると、32万回以上表示されるほど話題になり、「そんな登り方したら正体バレるって 笑」「『よっこいしょ』って背中が物語ってるw」「背中にチャックある」といった声が殺到しました！

【写真：押し入れの中に『こっそり侵入しようとしていた猫』→『登り方』が……衝撃的な光景】

押し入れの中に入ろうとした猫の後ろ姿が…

Threadsアカウント「ねこのナナちゃん・ポンちゃん（@habaoneko）」さまは、猫のナナちゃんとポンちゃんと一緒に暮らす飼い主さんの日常が投稿されています。

ある日のこと。飼い主さんは、ある衝撃的な光景を目にしたのだそうです。それは、押し入れの中にこっそり侵入しようとしていたポンちゃんの姿。暗くて狭い押し入れの中は、ポンちゃんにとって最高の隠れ家なのでしょう。

しかし、その後ろ姿を見て衝撃を受けたという飼い主さん。いったい何が……。

押し入れのクリアケースの上に登ろうとしていたポンちゃん。しかし、その日はなぜか四つ足で登らなかったそうで……

なんと二足歩行で人間が階段を登るかのようにクリアケースの上を登っていたというポンちゃん！そんなポンちゃんの後ろ姿を見て、飼い主さんは「うちにしっぽの生えた白タイツのおじさんが住みついた」と思ったのだそう（笑）

おじさんすぎる後ろ姿が話題に

しっかりと後ろ足で立ちながらも一歩を踏み出し、若干猫背気味に前のめりにクリアケースを登っていく後ろ姿は、まさに仕事が終わり、疲れた体に鞭を打って帰宅しようと駅の階段を登るおじさんのよう……！なんだか哀愁を感じてしまいます。

そんなポンちゃんの哀愁漂う後ろ姿は、Threadsに投稿されると多くの人から反響が寄せられました！

コメント欄には「そんな登り方したら正体バレるって 笑」「『よっこいしょ』って背中が物語ってるw」「背中にチャックある」「おじさん…うちにもきませんか…」といった声が寄せられています。

そんなポンちゃん、普段はとっても可愛らしい女の子です！ぜひ別の日のポンちゃんの姿も、Threadsアカウント「ねこのナナちゃん・ポンちゃん」さまを覗いてご覧くださいね！

ポンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「ねこのナナちゃん・ポンちゃん（@habaoneko）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。