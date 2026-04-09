春の自由が丘に、ちょっと特別なベーグル店が誕生する。2026年4月10日にグランドオープンするのは、韓国式ベーグル専門店『Mrs.BAGEL』。外はほどよく香ばしく、中はもちもち――そんな新感覚の食感と、どこか物語の中に迷い込んだような空間が、日常にときめきをもたらしてくれる。4月、東京・自由が丘に韓国式ベーグル専門店が誕生『Mrs.BAGEL』2026年4月10日、自由が丘駅から徒歩2分の好立地に、韓国式ベーグル専門店の『Mrs.BA