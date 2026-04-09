楽天は8日、楽天モバイル 最強パーク宮城で今シーズンも楽天イーグルス ラーメンまつりを4月17日（金）〜4月19日（日）ロッテ戦で開催することになったと発表した。また、4月7日（火）〜4月12日（日）日本ハム戦、オリックス戦の6日間はあったかグルメまつりを、4月25日（土）、26日（日）西武戦にはスタミナグルメまつりを開催する。いずれも、開催場所となる正面広場は、観戦チケットがなくても立ち寄れるエリア。▼ ラーメ