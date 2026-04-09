西武の外崎修汰内野手（33）が5日の楽天戦（ベルーナドーム）でNPB史上327人目の通算1000安打を達成。「めちゃくちゃうれしいし、たくさんの方に感謝したい」と喜んだ。青森県出身者としては初の偉業。実家が同県弘前市で「外崎りんご園」を営むことから外崎の本塁打は「アップルパンチ」と呼ばれる。少年時代は実家の手伝いで満杯のりんご箱を運び、自然と腕力がついた。当時から身体能力は抜群で中学時代にはバック転、バク