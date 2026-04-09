食べることも大事な仕事とされる力士は、味に対するこだわりはもちろん、食事の作法にも厳しい。実際、箸の持ち方や料理の取り方ひとつで、叱責（しっせき）されることも多々あるという。名横綱たちの食にまつわる意外なこだわりに迫った。※本稿は、朝日新聞社記者の抜井規泰『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。相撲部屋で出る料理はすべてがお