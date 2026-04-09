先輩アナたちによる「退社ラッシュ」今春、大きな改編が行われたフジテレビだが、朝の看板帯番組『めざましテレビ』が3月30日の放送から午前5時25分から9時までの放送に放送時間を拡大した。「『めざまし』は午前6時10分から8時までの時間帯の視聴率が最も高く、その数字がそのままフジのその日放送された番組のトップなこともしばしば。とはいえ、6％台なので、同時間帯のテレビ朝日系『グッド！モーニング』、日本テレビ系『ZIP