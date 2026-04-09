【モデルプレス＝2026/04/09】女優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「今夜、秘密のキッチンで」（毎週木曜よる10時〜）が、9日にスタートする。【写真】2児の母・40歳女優「我が家も同じ」共感集まる残りものプレート◆木南晴夏主演「今夜、秘密のキッチンで」本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦・坪倉あゆみ（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現