ひろゆきさんこの記事の画像を見る「休む時間がない」と感じている人ほど、実は休み方を知らないのかもしれない。忙しさが当たり前になった現代社会で、私たちはどうすれば上手に心と体を回復させ、賢く生きていくことができるのか。『僕が忙しい現代人に伝えたい休む技術』（Gakken）の著者・ひろゆきさんに、効率よく休むための考え方や、無理なく実践できる“休み方のコツ”について話を聞いた。僕が忙しい現代人に