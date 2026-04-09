今日9日(木)は、午前中は多くの所で晴れるでしょう。暖かい南よりの風が次第に強まり、気温が上がります。天気は下り坂で、午後は西から雨のエリアが広がるでしょう。西から次第に雨雲広がる今日9日(木)は、高気圧の中心が東へ移り、西から前線が延びてきます。午前中は広い範囲で晴れる見込みです。雲が多めの西日本も、ときおり日が差すでしょう。ただ、九州北部では、にわか雨の可能性があります。昼過ぎには九州に雨雲が広がり