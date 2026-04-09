土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演するドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）の第1話が8日に放送され、ネット上では井ノ原演じる赤瀬課長に称賛が続出。「男前!!」「激メロです」「上司になってほしすぎ」といった反響が寄せられた。【写真】主人公・黄沢蕾（佐藤勝利）と赤瀬課長（井ノ原快彦）本作はトラックで爆走する捜査本部を題材にした