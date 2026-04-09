北九州市の桜の名所の近くで8日、花見シーズンの交通事故防止を目的に、飲酒運転の大規模な取締りが行われました。■白野寛太記者「警察が走行中の車を止めて呼気検査を行っています」北九州市小倉北区の小倉城近くでは8日午後8時ごろ、飲酒運転が増える傾向にある花見シーズンの交通事故防止を目的に、飲酒運転の取締りが行われました。ことし福岡県内では2月末の時点の飲酒運転の検挙数が去年の同じ時期と比べて14