乃木坂46の梅澤美波（27）が、5月21日に東京ドームで行われる卒業コンサートをもって、グループから卒業する。16年9月加入の3期生で、23年2月からは3代目キャプテンとしてもメンバーたちを引っ張り続けた功労者だ。アイドルとしての魅力はさまざまなものがあるが、中でも170センチのグループ最年長という点は大きな特徴の1つだ。梅澤はグループ歴代でも最長身だ。唯一の170センチ代で、ステージパフォーマンスに限らず、身長に関す