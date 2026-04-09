女優の蒼井優（40）が、都内で森永乳業「ビヒダスヨーグルトWのビフィズス菌」の新CM発表会に出席した。腸内環境を整えるのとおなかの脂肪を減らすという2つの機能を備える新商品。最近2つの意味でうれしかったことを問われると「よく義理の父母の家に娘と2人で行く」と告白。蒼井は2019年にお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）と結婚し、22年に長女を出産している。「行くとじいじが娘とずっと全力で遊ん