◇セ・リーグ広島1―2巨人（2026年4月8日マツダ）広島が勝利目前でまた逆転負けを喫した。1―0の9回に救援した中崎が誤算だった。先頭・キャベッジに左越え二塁打を許すと、泉口には右翼ポール際へ逆転2ランを被弾。2球で2失点し「投げミス。チームに申し訳ない」とうなだれた。前日7日に3点優勢の9回を締め、7年ぶりのセーブを挙げた元守護神には、まさに天国から地獄。2日のヤクルト戦では9回に森浦が1点差を守れず逆