ブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打出場【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。帽子の右横には「MR」の文字が。ミゲル・ロハス内野手への“リスペクト”が垣間見えた。突然の訃報だった。ロハスは前日の同カードで「8番・遊撃」で先発出場の予定だったが、試合開始約20分前に「家族の