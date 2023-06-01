女優の井桁弘恵が出演する「ブレンディ」マイボトルスティックシリーズの新テレビＣＭ「パッ！とシング＆ダンス」編が９日より公開される。オフィスの屋上で、井桁と職場の仲間たちが名曲「ジ・エンターティナー」のオリジナルアレンジに乗せて、息の合ったダンスを披露。同製品の魅力である「水とスティックだけで、おいしいお茶がパッ！とできる」ことをアピールしている。撮影を振り返り「正直、『ちゃんと踊れるかな？』と