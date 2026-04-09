女優の井桁弘恵が出演する「ブレンディ」マイボトルスティックシリーズの新テレビＣＭ「パッ！とシング＆ダンス」編が９日より公開される。

オフィスの屋上で、井桁と職場の仲間たちが名曲「ジ・エンターティナー」のオリジナルアレンジに乗せて、息の合ったダンスを披露。同製品の魅力である「水とスティックだけで、おいしいお茶がパッ！とできる」ことをアピールしている。撮影を振り返り「正直、『ちゃんと踊れるかな？』という不安もあったのですが、音楽を聴いた瞬間、本当に頭から離れなくなるくらいキャッチーで（笑）。気づいたら自然と体が動いていて、とても楽しく踊ることができた。春らしい軽やかさや明るさが伝わるＴＶＣＭになった」と胸を張った。

２月に２９歳になり「２０代最後の一年を迎えました。だからこそ、いろいろなことに挑戦したい」と野望を口にした井桁。「これまでは海外旅行が好きで、時間ができると海外に行っていたのですが、国内でもまだ行けていない場所がたくさんあって。２０代のうちに、４７都道府県制覇を目標にしたいです！」と意気込んだ。

味の素ＡＧＦ公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、ＣＭオンエアに合わせて、撮影のメイキング映像やスペシャルインタビューが公開。この春に新しく始めたいことについて語ったインタビューも配信される。