調味料はほぼ白だしだけ。手軽に味が決まる、鮭のさわやかなマリネです。レモンの香りがなじんだ白だしが、鮭にしみしみ。色鮮やかなパプリカとピーマンが映えて、食卓が華やぎます。白だしを使うから、料理初心者でも失敗知らず。さっと作れるのに、おしゃれ感のある一皿です。『鮭の白だしレモンマリネ』のレシピ材料（2人分）生鮭の切り身……2切れ（約200g） 赤パプリカ……1/2個 ピーマン……2個 にんじん……1/5本（約30g）