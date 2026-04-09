白だしだけで味が決まる！簡単・おしゃれな『鮭の白だしレモンマリネ』の人気レシピ

調味料はほぼ白だしだけ。手軽に味が決まる、鮭のさわやかなマリネです。レモンの香りがなじんだ白だしが、鮭にしみしみ。色鮮やかなパプリカとピーマンが映えて、食卓が華やぎます。

白だしを使うから、料理初心者でも失敗知らず。さっと作れるのに、おしゃれ感のある一皿です。

『鮭の白だしレモンマリネ』のレシピ

材料（2人分）

生鮭の切り身……2切れ（約200g）

赤パプリカ……1/2個

ピーマン……2個

にんじん……1/5本（約30g）

レモン（国産）……1/2個

塩……小さじ1

サラダ油……大さじ1

白だし……大さじ2

作り方

（1）下ごしらえをする

鮭は塩をふって10分ほどおき、水でさっと洗ってペーパータオルで水けを拭く。ピーマンは縦半分に切り、パプリカとともにへたと種を取って縦に細切りにする。にんじんは皮をむき、せん切りにする。レモンは薄い輪切りを2切れとり、残りは絞る。

（2）鮭を焼き、野菜を加える

フライパンにサラダ油を中火で熱し、鮭を並べ入れる。返しながら5分ほどこんがりとするまで焼く。余分な油をペーパータオルで拭き取り、白だし、水1/2カップ、野菜を加えてさっと混ぜる。

（3）レモンを加え、味をなじませる

煮立ったら火を止め、レモン汁、レモンの輪切りを加える。さっと混ぜ、10分ほどおいて味をなじませる。

白だしを使えばマリネも簡単♪ いつもの調味料の新しい一面、楽しんでみてください。

（『オレンジページ』2026年3月17日より）