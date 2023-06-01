【Amazon：KTCゲーミングモニターほか セール】 セール期間：4月9日0時～4月15日23時59分 M27P6 Amazonにて、KTCゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は4月15日23時59分まで。 期間中は、4K UHD解像度とMiniLED技術で細部まで鮮明な映像を提供する「M27P6」、5K Ultra HDモニター「H27P3」がお買い得