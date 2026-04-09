M27P6

Amazonにて、KTCゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は4月15日23時59分まで。

期間中は、4K UHD解像度とMiniLED技術で細部まで鮮明な映像を提供する「M27P6」、5K Ultra HDモニター「H27P3」がお買い得になっている。また、移動式4K UHDスマートモニター「MegPad A32Q7Pro」、モバイルモニター「MegPad A25Q5」などもセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

M27P6

4K 160Hz/FHD 320Hzのデュアルモードに対応しており、瞬時に切り替えられる。次世代パネル「QD-MiniLED」が、色純度と鮮やかさを実現。さらにHDR1400対応により、明暗差が際立ち、よりリアルで没入感のある映像美を楽しめる。

KVM機能を搭載し、複数のPCを1台のモニターで簡単に操作できる。145% sRGBの色域で、プロフェッショナル向けの正確かつ鮮やかな色彩再現を実現する。

H27P3

5K Ultra HD（5,120×2,880）@60Hz/WQHD（2,560×1,440）@120Hzのデュアル解像度に対応。500 cd/m2の高輝度とHDR400認証で、明暗差のあるシーンもくっきり再現する。Type-C充電に対応しており、ノートPCやタブレットと接続することもできる。