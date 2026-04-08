池袋サンシャインシティ噴水広場でメジャーデビューイベントを開催したモナキ 純烈の弟分グループ「モナキ」が８日、池袋サンシャインシティ噴水広場でメジャーデビューイベントを行った。「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など４曲を披露した。【動画】モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」MV2階・3階まで見渡す限りを埋め尽くした約2500人のファンを前に、デビュー前からSNS総再生回数6億回を