

池袋サンシャインシティ噴水広場でメジャーデビューイベントを開催したモナキ

純烈の弟分グループ「モナキ」が８日、池袋サンシャインシティ噴水広場でメジャーデビューイベントを行った。「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など４曲を披露した。

【動画】モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」MV

2階・3階まで見渡す限りを埋め尽くした約2500人のファンを前に、デビュー前からSNS総再生回数6億回を超えている「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など計4曲を披露した。

カップリング曲「こんなもんじゃねぇ」を歌唱中にプロデューサーの純烈リーダー・酒井一圭も登場し一緒に歌いながら合流すると、酒井からモナキのファンクラブが発足することと、8月にZeppツアーを開催することが発表された。Zeppツアー開催についてはメンバーにもサプライズ発表だったとの事で、メンバーのケンケンとおヨネは感動の涙を流し、取材に訪れた記者から目標をきかれると「レコード大賞新人賞が欲しいです！」と熱く決意を語った。

酒井は「純烈はメンバーチェンジや卒業がありましたけど、モナキのメンバーにもこの世界で食べられるように一本立ちしてほしいし、純烈はモナキのバーターで営業がほしいです（笑）ミュージックステーションやCDTV ライブ! ライブ!を目指してほしい！」と語った。

また、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のMVも公開となった。