「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）ヤクルトが逆転勝ちを収めて今季初の連敗を阻止。単独首位の座を守った。初回は古賀の左犠飛で１点を奪って先制した。１−２の五回には池山監督が執念のタクトを繰り出した。無死一、二塁の場面で送りバントを指示した伊藤が投前に決めて二、三塁と好機を拡大させた。続く打者が凡退して得点は奪えなかったが勝負の一手だった。ここまでは走者が出ても強攻策を取り打って勝つ野