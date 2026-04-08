皆藤愛子アナウンサーが８日までにＳＮＳを更新。出演番組の衣装ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに紺色のワンピース姿を披露。皆藤アナはゆる巻きのヘアスタイルで大人キレイなショットを公開し、「ＢＳイレブン競馬中継」と記し、最後は「襟のカットが可愛いワンピでした」と着用したワンピースについて言及して投稿を締めた。この投稿に「紺色も素敵です。普段とは違った所で撮影」「衣装？私服？いつ