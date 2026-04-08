水曜日のカンパネラが、新曲「スキピオ」を2026年4月22日（水）にデジタルリリースすることを発表した。本作は「エジソン」や「聖徳太子」に続く、歴史上の人物を現代的視点で再解釈する「人名シリーズ」の最新作だ。今回は古代ローマ史上最大の英雄の一人、スキピオ・アフリカヌスを主人公に据え、「もしスキピオが現代の“推し活”に目覚めたら？」というテーマで制作されたハイパー・ヒストリカル・ポップとなっている。紀元前2