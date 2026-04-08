水曜日のカンパネラ、新曲「スキピオ」4月22日に配信リリース｜5月には石野卓球とのツーマンも

水曜日のカンパネラが、新曲「スキピオ」を2026年4月22日（水）にデジタルリリースすることを発表した。

本作は「エジソン」や「聖徳太子」に続く、歴史上の人物を現代的視点で再解釈する「人名シリーズ」の最新作だ。今回は古代ローマ史上最大の英雄の一人、スキピオ・アフリカヌスを主人公に据え、「もしスキピオが現代の“推し活”に目覚めたら？」というテーマで制作されたハイパー・ヒストリカル・ポップとなっている。

紀元前202年「ザマの戦い」で宿敵ハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。本作では、激戦を終えた彼が週末のライブ会場で”推し”に出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップ・オタクへと変貌していく姿を描く。ケンモチヒデフミによる中毒性の高いトラックの上で、英雄の名”スキピオ”と好きな人を指す”すきぴ”を掛け合わせたキャッチーなサビが炸裂する一曲だ。

あわせて公開されたジャケット写真は、平成のプリクラをイメージしたデザインとなっている。詩羽が2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルのスタイリングに身を包み、古代ローマの英雄という重厚なテーマを、現体制ならではのポップな視覚表現でアップデートした。4月8日（水）20時より、リリースに先駆けてTikTok、Instagram、YouTubeにて楽曲の一部を先行解禁している。Apple MusicおよびSpotifyでのPre-Add / Pre-Saveの受付も開始。また、4月15日（水）にはFM NACK5「FAV FOUR」（20:00〜23:00）にて、初のフル音源解禁も予定している。

なお水曜日のカンパネラは、5月12日（火）に新宿LOFT 50周年企画「『SHINJUKU LOFT 2MAN SHOW』#00」で石野卓球とのツーマンライブに出演予定。新宿LOFTの節目を飾る一夜としても注目を集めそうだ。

【リリース情報】

水曜日のカンパネラ『スキピオ』配信日：2026年4月22日（水）re-Add/Pre-Save：https://wed-camp.lnk.to/Scipio

【番組情報】

番組名：NACK5「FAV FOUR」放送日時：4月15日(水)20:00〜23:00公式サイト：https://www.nack5.co.jp/program/fav_four_wed/

【ライブ情報】

SHINJUKU LOFT 50th ANNIVERSARY『SHINJUKU LOFT 2MAN SHOW』#00日時：2026年5月12日（火） 開場18:00／開演18:45会場：新宿LOFT出演：石野卓球、水曜日のカンパネラWELCOME ACT：ハリウッドザコシショウチケット：前売6000円／当日6900円（ともにドリンク代別）