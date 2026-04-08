気象庁によりますと8日午後8時13分ごろ中国地方で震度1の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。山口県内では岩国市、光市、柳井市、周防大島町、田布施町、平生町で震度1を観測しています。震源地は伊予灘、震源の深さは50キロ、地震の規模はM3.5と推定されます。山口県沖の安芸灘では4日午前6時39分ごろ、周防大島町で震度2を観測する地震が発生しています。