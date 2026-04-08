猫の嘔吐や粗相を片付けるときの4つのコツ ニオイやシミを残さないためには、発見後はすぐに対処することが大切です。慌ててこすったり、手近にあるものでとりあえずザッと拭いたりすると、汚れがかえって落ちにくくなることがあります。 まずは片づけるときの基本のコツを押さえておきましょう。 1.固形物をすぐに取り除く 嘔吐や粗相を発見したら、まず固形物の除去からはじめましょう。 汚れの形状が