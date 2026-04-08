猫の嘔吐や粗相を片付けるときの4つのコツ

ニオイやシミを残さないためには、発見後はすぐに対処することが大切です。慌ててこすったり、手近にあるものでとりあえずザッと拭いたりすると、汚れがかえって落ちにくくなることがあります。

まずは片づけるときの基本のコツを押さえておきましょう。

1.固形物をすぐに取り除く

嘔吐や粗相を発見したら、まず固形物の除去からはじめましょう。

汚れの形状が異なるため、固形物の取り除き方は一様ではありませんが、ティッシュやキッチンペーパーでつまもうとすると形を崩してしまうことがあります。画用紙くらいの少し厚手の紙や牛乳パックなどで、下からすくい上げるように取ると、固形物の形状を保ったまま回収できます。コピー用紙を何度か折り重ねても大丈夫です。

ポイントは、床にこすらないようにすくい取ること。こすってしまうと汚れが繊維の奥へ入り込み、シミやニオイが残りやすくなります。カーペットなどの布素材の場合は、この段階でできるだけ水分を取り除いておくことが、あとの仕上がりを左右する重要なステップです。

2.ぬるま湯で叩いて汚れを取り除く

固形物を除去したら、ぬるま湯をたっぷり含ませた使い古しのタオルなどで汚れた箇所を軽く叩きます。

このとき、きれいに落とそうと熱いお湯を使うとタンパク質が固まって除去しにくくなります。その際、中性洗剤（台所洗剤でOK）を数滴垂らしておくとよく落ちます。汚れは外側から内側へ寄せるように動かして、汚れが広がらないようにしましょう。

また、布素材は裏側に染みてしまうので、あて布をしましょう。ペットシーツがあると汚れた水分を吸い込んでくれるので、そのまま捨てることができます。叩いた後は新しいペーパーを何度か交換して、水分をしっかり吸い取りましょう。

3.ニオイをしっかり分解する

吐き戻しの場合は、尿の粗相と比べるとニオイは比較的取りやすいことが多いです。しかし、粗相の場合、表面上は落ちたように見えても、すこしでもニオイが残っていると同じ場所で排泄を繰り返す原因となります。

ただ拭き取るだけでなく、ニオイの元から分解することが大切です。ニオイの除去には以下のものが使いやすくおすすめです。

重曹水（水200ml＋重曹小さじ1） ペット用消臭スプレー 酵素系クリーナー

スプレーしたら5～10分そのまま置いてから、キッチンペーパーなどで水分を吸い取ります。市販のペット用消臭スプレーや酵素系クリーナーは、ニオイ成分をしっかり分解してくれます。

ペット用ではなく一般家庭用のクリーナーを使用する場合は、アルコール類や漂白剤成分に注意してください。成分が残ると猫にとって有害です。

4.最後までしっかり乾かす

汚れとニオイを取り除いたら、仕上げに乾燥させましょう。

水分が残ったままだと、雑菌が増殖してニオイ戻りすることがありますので、乾いたタオルで押さえて水気をよく吸い取りましょう。お天気が良ければ、天日干しにするのもよいでしょう。日光と風にあてることでダニ対策にもなります。

ただ、嘔吐や粗相は、多くの場合、ソファやカーペットなど動かせない家具や備え付けの場所で行われるケースも多々あります。そんなときには、ドライヤーや扇風機を当ててしっかり乾燥させましょう。生地を少し持ち上げるようにして空気の通り道を作ってあげるとよく乾きます。

アイロンがけできるものは、しっかり乾かしてからアイロンをかけると生地が引き締まり、きれいに元に戻ります。

汚れや跡を残さずきれいに取り除くには？

基本のやり方でも、素材の種類によっては汚れや跡が残ってしまうことがあります。素材ごとの特性に合わせた対処法を知っておくと、よりきれいに仕上げることができます。

フローリングなど木製素材

比較的拭き取りやすい素材ですが、嘔吐物に含まれる胃液は酸性のため、時間が経つと変色することがあります。気づいたらすぐに拭き取るのが肝心です。仕上げは薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭き、その後しっかり水拭きして洗剤が残らないようにしましょう。

畳

こすると畳の目の間に汚れが入り込んでしまうため、いらなくなった歯ブラシで軽くかき出してから再度拭き取りましょう。畳は水分や洗剤で変色しやすい素材のため、使う水分は最小限にし、仕上げはしっかり乾燥させましょう。

布素材のカーペットやソファ

丸洗いができない布製品は、汚れを残さないためにも、最初の拭き取りをいかに素早くできるかが勝負です。特に粗相の場合は時間が経つとシミになりやすいため、ぬるま湯を多めに使うと部分洗いをする要領でキレイにすることができます。

また、スチームクリーナーがあると、奥まで入り込んだ汚れやニオイをより効果的に除去できますので、愛猫の吐き戻しや粗相が頻繁な家庭は1台あると便利です。

まとめ

猫の嘔吐・粗相の片付けは、早期発見と速やかな清掃がポイントです。

しかし、深夜や外出から帰宅した後など、発見自体が遅くなり、すぐに対処できる状況とは限りません。そのため猫用の掃除アイテムは、ひとまとめにして保管しておくと便利です。

お湯を入れるスプレーボトル ペット用消臭スプレー ペットシーツ ゴミ袋 使い捨てゴム手袋 重曹

吐き戻しならフードの形状や食べ方、粗相ならトイレ掃除や泌尿器系の病気の治療など、日ごろのケアをするとともに、もしものときに備えておきましょう。