東京・明治座で上演中のミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」の公式X（旧ツイッター）が8日に更新され、9日以降の公演について、3人のキャストが体調不良のため当面の間休演すると発表した。同Xで「本公演に出演を予定しておりました、パブロ役の山崎大輝、および堀江慎也、輝生かなでは、体調不良のため、4月8日(水)13時公演を休演させていただきました。4月9日(木)以降の公演につきましても休演させて