県立楠隼中学校と高校で入学式が行われ、中学校には初めての女子生徒が入学しました。肝付町の県立楠隼中学校と高校で８日入学式が行われました。中学校は今年度から男女共学となり、女子生徒23人を含む60人が入学しました。式では、貴島邦伸校長が「楠隼女子1期生の皆さん、通学生のみなさん、皆さんはパイオニアです。この楠隼に新しい風を入れてください」と激励の言葉を贈りました。（新入生）「特に宇宙学や語学教育が