桜前線が北上し、能登でもサクラが見頃を迎えています。地震から3度目の春を迎えた能登。各地の人々の思いを取材しました。ホームをピンク色に染める満開のサクラ。「能登さくら駅」の愛称で知られるのと鉄道の能登鹿島駅です。約100本のソメイヨシノは7日に満開となりました。リポート・山東 徹也 記者：「今、サクラのトンネルの中を電車が走ってきました。多くの人が次々に写真を撮っています」 ここでしか見