桜前線が北上し、能登でもサクラが見頃を迎えています。地震から3度目の春を迎えた能登。各地の人々の思いを取材しました。



ホームをピンク色に染める満開のサクラ。



「能登さくら駅」の愛称で知られるのと鉄道の能登鹿島駅です。



約100本のソメイヨシノは7日に満開となりました。



リポート・山東 徹也 記者：

「今、サクラのトンネルの中を電車が走ってきました。多くの人が次々に写真を撮っています」

ここでしか見られない列車とサクラの風景を一目見ようと、全国から訪れたファンの姿が…



香川からの観光客：

「きれいです、きれいです。いい日に来ました。もう有名ですからね、鉄道の写真では有名です。やっぱりサクラがいっぱい咲いて、そこを電車が走るのが魅力ですね」

静岡からの観光客：

「ガイドブックで見て(能登の)応援になればいいかなと思ってきました。きれいだね、きれいだね、こういうことあっても、桜はちゃんと咲くんだな」



こちらは7日が入学式だったという新1年生。



石川・七尾市の新1年生：

「きのう入学式が天気あまりよくなかったし、きょう午前中で帰ってくるから、きょう乗りにいって写真撮ろうと思ってきました。(Q. 1年生になってどんな気持ちですか) ドキドキしとるけど楽しい」

能登鹿島駅をドローンで上空から見ると…



広大な海と桜、そして列車のコントラストが圧巻です。



見頃は今週末まで続きそうです。

桜前線は輪島市にも…



市の中心部を流れる河原田川。

輪島市町野町の地元住民：

「ウキウキして楽しくなる、花はいいね」「サクラ咲いてるかなと見上げるわね。下ばっかり向いとってもだめやから、上見な」

「ことし最高です。静かな感じで、こんなきれいなあっさりしたサクラ(他に)ないなと思って」



仮設住宅の住民：

「連休には引っ越しできそうなんで、やっと春が迎えられそうです。皆さんのおかげです、ありがとうございます」



輪島市を代表するサクラの名所、一本松公園。約1000本のサクラが楽しめます。

地元の住民：

「ことしいっぱい花がついてるねって見てました。いろいろ災害ありましたので、花を見ると気持ち落ちついて、やわらかい気持ちになりますね」

「ここで春のまつりを40歳のときにしたときに前の地震、2007年の地震のあとだったので、その時に植樹した。ことしもまたちゃんと咲いたなと思って、見頃だなと思って写真撮りにきました。ちょっと元気出るなという感じで」



ことしも変わらず咲いた能登のサクラ。復旧復興へ歩む人々の心を癒しています。

