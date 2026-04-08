4月8日（水）に放送された『徹子の部屋』に、北大路欣也が出演。学生時代の知られざるエピソードを語った。【映像】北大路欣也、同級生は歌舞伎界の大スター「大先輩のような輝きがあった」時代劇映画の大スター・市川右太衛門さんの息子として生まれた北大路。13歳で映画『父子鷹』でデビューしてから70年が経つ。番組では、俳優としての将来を見据え「標準語を身につけよう」と中学時代に上京した際のエピソードが語られた。転校