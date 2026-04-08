4月で熊本地震の発生から10年です。 【写真を見る】熊本地震から10年「明日か、100年後か」 揺れ続ける熊本100基の地震計が追う“切迫度” 現代の科学では、地震がいつ・どこで起きるのか予測することはできません。 それでも大地震が起きる切迫度をつかみたいと研究に挑む専門家がいます。 地道な観測と最新の研究成果を取材しました。 2.2mの横ずれ約30km 10年前の熊本地震で地表に現れた断層です。 最大で2.2mの横ずれ