8日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、ジュニアU15チームの選考会実施を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 同選考会は、将来に向けた選手育成を目的に実施されるもので、バレーボールに特化した環境の中で競技力向上を図るほか、食事やケガ予防など多方面から選手の成長をサポートする取り組みとなっている。 開催日は5月10日（