芸術文化の担い手として新たな一歩を踏み出しました。金沢美術工芸大学で8日、入学式が行われ、約200人がキャンパスライフをスタートさせました。今年度、学部生155人をはじめ大学院生など合わせて208人が入学した金沢美大。8日の式では、新入生を代表して美術科彫刻選考の宍道みことさんが「学生としての本分に従い学業に励むことを誓います」と宣誓しました。これに対し、山村慎哉学長は「芸術を学ぶということは単に技術