市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：あす9日の夜遅くからあさって10日に掛けて雨が降るでしょう。最高気温は、9日は22度、10日は23度の見込みです。9日朝9時の予想天気図です。 小野：雨が降る理由と気温が上がる理由は同じです。低気圧と前線が大陸から進んで来るからです。それに向かって吹く風、そして、高気圧の縁を回る風、どちらも