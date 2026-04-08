市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

あす9日の夜遅くからあさって10日に掛けて雨が降るでしょう。最高気温は、9日は22度、10日は23度の見込みです。



9日朝9時の予想天気図です。

小野：

雨が降る理由と気温が上がる理由は同じです。低気圧と前線が大陸から進んで来るからです。それに向かって吹く風、そして、高気圧の縁を回る風、どちらも暖かく湿っています。

小野：

あさって10日は、低気圧が日本海に進むため雨が降り、風が強めに吹くでしょう。



雨と風の予想です。あす9日は晴れていますが、雨が近づきます。夜7時にはまだ降っていません。

小野：

夜遅くから雨の範囲が広がり風も強くなります。これが、あさって朝7時です。



市川：

子どもたちが学校へ行く時間ですね。



小野：

雨と風は10日・金曜日いっぱい続き、このコンピューターの予想以上に短い時間にまとまった雨になる可能性があります。情報に注意して下さい。



気象台の週間予報です。

小野：

12日・日曜日は晴れます。最高気温はあす9日は22度、あさって10日は23度です。23度は5月下旬並みです。



市川：

雨や風、そして気温に気を付けましょう。

