札幌市内にある最大収容人数が１万人を超えるスタジアムやアリーナです。あくまでも“最大”で、仮に１万人だとしても実際に音楽やスポーツのイベントの際はたとえば６０００～７０００人規模になります。先日の嵐のコンサートのような超大規模なイベントには満たないが、１万人は軽く超えるような規模の客を収容するアリーナというのは札幌にはありませんでした。新たなアリーナはこの隙間を