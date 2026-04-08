グランドマート津高店岡山・北区津高 原油の高騰で、食品の包装などに使われるフィルムやラップなどは値上がりし、スーパーなどで影響が出ています。 （松木梨菜リポート）「スーパーでは中東情勢悪化の影響が出始めています。お肉のトレーを包んでいるラップが値上げとなるそうです」 （買い物客は―）「困りますね。想像がつかなくてどうなるんだろうと思うんですけ