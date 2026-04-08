秋田市立の小学校で8日、入学式が行われました。来年度、飯島小学校と統合する下新城小学校には、最後の入学生となる新1年生が仲間入りし、元気いっぱいに小学校生活をスタートさせました。周りを田んぼに囲まれた秋田市の下新城小学校。今年で創立151年目。来年度、飯島小学校と統合されるため、多くの児童を見守って来た校舎で学ぶことができるのはあと1年です。8日は、下新城小学校最後の入学生となる新1年生7人の入学式