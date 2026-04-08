秋田市立の小学校で8日、入学式が行われました。



来年度、飯島小学校と統合する下新城小学校には、最後の入学生となる新1年生が仲間入りし、元気いっぱいに小学校生活をスタートさせました。



周りを田んぼに囲まれた秋田市の下新城小学校。



今年で創立151年目。



来年度、飯島小学校と統合されるため、多くの児童を見守って来た校舎で学ぶことができるのはあと1年です。



8日は、下新城小学校最後の入学生となる新1年生7人の入学式が行われました。





熊谷尚校長「これが一番大事な約束ですよ。それは自分の命を大切にするということです。学校の行き帰りは車にひかれないように気をつけて歩いてください。それから危ない遊びは絶対にしないでください」新1年生が加わり全校児童が99人となった下新城小学校。式では新入生を歓迎するため上級生が歌をプレゼントしました。この校舎で過ごす最後の1年間、同級生や上級生のお兄さん、お姉さんとともに学び、遊びながらたくさんの思い出を作っていきます。先生「先生たちは皆さんが来るのをすっごく首を長～くして待っていました。これから皆と一緒に勉強したり遊んだりするのをすごく楽しみにしています」「ちょっと困ったなっていうことこんなこと話していいかなってこと迷わずにたくさん先生やお兄さんお姉さんに相談してください」鴨下望美アナウンサー「学校はどんなことをしたい？」新入生「勉強」鴨下アナ「なにをがんばりたい？」新入生「漢字」新入生「テストで100点をとること」鴨下アナ「どの教科でとりたいかな？」新入生「算数」鴨下アナ「何が楽しかった？」新入生「体育館入るとこ」鴨下アナ「どんなこと楽しみ？」新入生「マラソン大会」ピカピカのランドセルに期待と学習道具を詰めて。新1年生たちの小学校生活がスタートしました。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします