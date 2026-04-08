パブリックスペース「2nd Room」にフォトスポットが登場Route 66は、ダイナーやモーテルなど往年のロードサイドカルチャーが栄えた象徴的な道路です。その100周年にちなみ、「1955 東京ベイ」のパブリックスペース「2nd Room」では、当時のドライブシーンをモチーフにしたフォトスポットが登場！ポップなカラーとダイナミックで幾何学的なデザインが目を引くモーテル看板や、赤岩の風景、レトロなガススタンドなどを背景にアメリカ