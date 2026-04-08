Route 66沿いの5つの州にちなんだスポットを巡る「Route 66 Hopping」

Route 66は、ダイナーやモーテルなど往年のロードサイドカルチャーが栄えた象徴的な道路です。その100周年にちなみ、「1955 東京ベイ」のパブリックスペース「2nd Room」では、当時のドライブシーンをモチーフにしたフォトスポットが登場！ポップなカラーとダイナミックで幾何学的なデザインが目を引くモーテル看板や、赤岩の風景、レトロなガススタンドなどを背景にアメリカ車に乗りこめば、まるで50年代のアメリカにタイムスリップしたような気分で写真を撮影できます。

テキサス州のスポット

館内では、シカゴからサンタモニカまで、Route 66沿いの5つの州にちなんだスポットを巡り、オリジナルの地図を完成させる「Route 66 Hopping」を体験できます。

ニューメキシコ州のスポット

起点であるイリノイ州をモチーフにしたスポットでは、マイクとギターでブルースバンド風の写真を撮影。ニューメキシコ州をモチーフにしたロビーでは、砂漠を抜けた旅人のオアシスだったモーテルの世界観に入り込めます。最後は、終点であるカリフォルニア州をモチーフにしたテラスへ。

各スポットには州にまつわるスタンプが設置されていて、地図が描かれたトートバッグ800円に訪れた証を集めると、オリジナルのおみやげが完成！ 仲間とロードトリップする気分で各スポットを巡ってみて。

各スポットのモチーフはこちら

・イリノイ州：シカゴ・ブルースのバンドマンになりきれるスポット

・ミズーリ州：ミズーリ川に浮かぶ蒸気船の雰囲気を楽しめるスポット

・テキサス州：サルーンをモチーフにしたリングトスゲームに挑戦できるスポット

・ニューメキシコ州：レトロなモーテルの旅情が感じられるスポット

・カリフォルニア州：Route 66の終点であるサンタモニカに到着したような達成感を味わえる、オーシャンビューのスポット



「Cafeteria」では、ロードトリップ中に各地のドライブインに立ち寄る気分を味わえるようなメニューを楽しめます。アメリカの東海岸にあるニューヨーク州と、西海岸にあるワシントン州をテーマにした2種類のハンバーガーはどちらもボリューム満点！

ニューヨーク州テーマのメニューは、同州発祥のバッファローチキンを用いた「ニューヨークバーガー バッファローチキン＆ピーナッツ」と、クリームチーズを使用してニューヨークチーズケーキ風に仕上げた「ブルーベリーチーズケーキシェイク」。

ワシントン州は、アメリカ国内でNo.1の生産量を誇るリンゴを用いた「ワシントンバーガー ベイクドアップル＆BBQポーク」と、リンゴのコンポートにキャラメルソースを合わせた「アップルキャラメルシェイク」。東西のアメリカンフードを食べ比べて楽しんじゃいましょう♪

■東のニューヨークVS西のワシントンを食べくらべ

場所：Cafeteria

時間：18〜23時（22時30分LO）

料金：「ニューヨークバーガー バッファローチキン＆ピーナッツ」2400円

「ワシントンバーガー ベイクドアップル＆BBQポーク」2400円

「ブルーベリーチーズケーキシェイク」1000円

「アップルキャラメルシェイク」1000円

備考：ハンバーガーは1日各20食限定



「1955 東京ベイ」で、世界初のディズニーランドが誕生した頃のアメリカにタイムトリップしてみませんか？

■1955 東京ベイ by 星野リゾート「Road Trip in U.S.A. 1955」

住所：千葉県浦安市日の出7-2-3

TEL：050-3134-8097（1955 東京ベイ by 星野リゾート予約センター）

期間：2026年4月8日（水）〜6月15日（月）

アクセス：JR京葉線「新浦安駅」からバスで約10分（無料シャトルバスあり、予約不要）、

東京ディズニーリゾート®から無料シャトルバスで約30分（予約不要）

対象：宿泊者限定

●状況により、実施内容が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。